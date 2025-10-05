Tournoi de ligue EST Hérimoncourt
Tournoi de ligue EST Hérimoncourt dimanche 5 octobre 2025.
Tournoi de ligue EST
Salle omnisports Hérimoncourt Doubs
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
L’association organisera un tournoi de ligue EST, rassemblant tous les joueurs licenciés des comités Alsace, Vosges, Côte d’or et Nièvre, le dimanche 5 octobre 2025.
La compétition est réservée aux licenciés FFD mais l’entrée est libre pour les visiteurs.
Le tournoi démarrera à 9h par les doubles puis se poursuivra par les individuels par catégorie (juniors, féminines, masculins, vétérans) à partir de 13h30 en fonction de l’avancée du tournoi doubles.
L’événement aura lieu à la salle omnisports située au 11 rue Pierre Peugeot (parking conseillé place Robinson).
Buvette et petite restauration gérée par le club sur place. .
Salle omnisports Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 91 93 35 dartsclub25@gmail.com
