Tournoi de ligue EST Hérimoncourt

Salle omnisports Hérimoncourt Doubs

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’association organisera un tournoi de ligue EST, rassemblant tous les joueurs licenciés des comités Alsace, Vosges, Côte d’or et Nièvre, le dimanche 5 octobre 2025.

La compétition est réservée aux licenciés FFD mais l’entrée est libre pour les visiteurs.

Le tournoi démarrera à 9h par les doubles puis se poursuivra par les individuels par catégorie (juniors, féminines, masculins, vétérans) à partir de 13h30 en fonction de l’avancée du tournoi doubles.

L’événement aura lieu à la salle omnisports située au 11 rue Pierre Peugeot (parking conseillé place Robinson).

Buvette et petite restauration gérée par le club sur place. .

Salle omnisports Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 91 93 35 dartsclub25@gmail.com

