Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel Écuillé
Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel Écuillé samedi 5 septembre 2026.
Écuillé
Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel
Château du Plessis-Bourré Écuillé Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Revivez l’ambiance des grandes fêtes médiévales lors d’un week-end d’exception au temps des chevaliers ! .
Château du Plessis-Bourré Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com
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L’événement Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel Écuillé a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers