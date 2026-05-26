Écuillé

Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel

Château du Plessis-Bourré Écuillé Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Revivez l’ambiance des grandes fêtes médiévales lors d’un week-end d’exception au temps des chevaliers ! .

Château du Plessis-Bourré Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com

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English :

L’événement Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel Écuillé a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers