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Tournoi de Mölkky Ivrey

Tournoi de Mölkky Ivrey samedi 27 juin 2026.

Ville : 39110 Ivrey

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ivrey

Tournoi de Mölkky

Ivrey Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concours de Molkky dans les beaux paysages d’Ivrey , dés 6 ans
Inscription entre 13h30 et 14h30 (début 14h30)
Tarif 3€/joueur. Gratuit pour les moins de 12 ans (CB acceptée)

Sur place
Buvette, tartines, flammökkiches
Gaufres

soirée karaoké avec Jean David Harmony à 19h30

Annulation en cas de pluie   .

Ivrey 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté   ivreyloisirs@gmail.com

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English : Tournoi de Mölkky

L’événement Tournoi de Mölkky Ivrey a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA