Ivrey

Tournoi de Mölkky

Ivrey Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concours de Molkky dans les beaux paysages d’Ivrey , dés 6 ans

Inscription entre 13h30 et 14h30 (début 14h30)

Tarif 3€/joueur. Gratuit pour les moins de 12 ans (CB acceptée)

Sur place

Buvette, tartines, flammökkiches

Gaufres

soirée karaoké avec Jean David Harmony à 19h30

Annulation en cas de pluie .

Ivrey 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté ivreyloisirs@gmail.com

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English : Tournoi de Mölkky

L’événement Tournoi de Mölkky Ivrey a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA