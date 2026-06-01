Tournoi de Mölkky Ivrey
Tournoi de Mölkky Ivrey samedi 27 juin 2026.
Ivrey
Tournoi de Mölkky
Ivrey Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concours de Molkky dans les beaux paysages d’Ivrey , dés 6 ans
Inscription entre 13h30 et 14h30 (début 14h30)
Tarif 3€/joueur. Gratuit pour les moins de 12 ans (CB acceptée)
Sur place
Buvette, tartines, flammökkiches
Gaufres
soirée karaoké avec Jean David Harmony à 19h30
Annulation en cas de pluie .
Ivrey 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté ivreyloisirs@gmail.com
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English : Tournoi de Mölkky
L’événement Tournoi de Mölkky Ivrey a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA