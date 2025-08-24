Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois
Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois dimanche 24 août 2025.
Tournoi de Mölkky
Site des Nuits du St Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-24 10:00:00
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Tournoi de quilles finlandaises
Jeu fourni par l’association
Equipe de 2 joueurs
Buvette & Petite restauration sur place.
Remise des lots aux vainqueurs .
Site des Nuits du St Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est assodecouvrire@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé