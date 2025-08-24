Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois

Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois dimanche 24 août 2025.

Tournoi de Mölkky

Site des Nuits du St Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-24 10:00:00

Tournoi de quilles finlandaises

Jeu fourni par l’association

Equipe de 2 joueurs

Buvette & Petite restauration sur place.

Remise des lots aux vainqueurs .

Site des Nuits du St Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est assodecouvrire@gmail.com

