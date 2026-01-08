Tournoi de mus Chapelle de Serres Ascain

Tournoi de mus Chapelle de Serres Ascain samedi 31 janvier 2026.

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Le comité des fêtes de Serres organise un tournoi de Mus.
Le tournoi sera limité à 32 équipes.
Den nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.
Inscriptions obligatoire par téléphone.   .

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 62 54 

