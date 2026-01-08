Tournoi de mus Chapelle de Serres Ascain
Tournoi de mus Chapelle de Serres Ascain samedi 31 janvier 2026.
Tournoi de mus
Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le comité des fêtes de Serres organise un tournoi de Mus.
Le tournoi sera limité à 32 équipes.
Den nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.
Inscriptions obligatoire par téléphone. .
Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 62 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Ascain a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays Basque