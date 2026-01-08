Tournoi de mus Chapelle de Serres Ascain

Tournoi de mus

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le comité des fêtes de Serres organise un tournoi de Mus.

Le tournoi sera limité à 32 équipes.

Den nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.

Inscriptions obligatoire par téléphone. .

