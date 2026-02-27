Tournoi de mus Salle Bil Toki Ascain

Tournoi de mus

Tournoi de mus Salle Bil Toki Ascain vendredi 13 mars 2026.

Tournoi de mus

Salle Bil Toki 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Tournoi de mus au profit de l’Ikastola d’Ascain.   .

Salle Bil Toki 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 91 18 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Ascain a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque