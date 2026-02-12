Tournoi de mus Ayherre
Tournoi de mus Ayherre dimanche 15 février 2026.
Tournoi de mus
Maison pour tous Ayherre Pyrénées-Atlantiques
De nombreux lots sont à gagner, avec notamment 700 € pour les vainqueurs, 250 € pour les finalistes, ainsi que bien d’autres récompenses. La journée promet une ambiance conviviale et festive, avec restauration et buvette sur place, pour permettre à joueurs et spectateurs de partager un bon moment ensemble.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour allier jeu, convivialité et soutien aux projets des enfants. .
Maison pour tous Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
