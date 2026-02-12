Tournoi de mus Ayherre

Tournoi de mus

Maison pour tous Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 2026-02-15

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

De nombreux lots sont à gagner, avec notamment 700 € pour les vainqueurs, 250 € pour les finalistes, ainsi que bien d’autres récompenses. La journée promet une ambiance conviviale et festive, avec restauration et buvette sur place, pour permettre à joueurs et spectateurs de partager un bon moment ensemble.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour allier jeu, convivialité et soutien aux projets des enfants. .

Maison pour tous Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

