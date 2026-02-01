Tournoi de mus Bardos
Tournoi de mus Bardos samedi 14 février 2026.
Tournoi de mus
Salle du stade Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Dans le cadre, 63ème Championnant de France de MUS.
10h, début du tournoi.
Repas sur place assiette de charcuterie, axoa de porc, fromage, dessert, vin et café compris.
Réservation obligatoire. .
Salle du stade Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 35 32 09 edr.usbardos@gmail.com
