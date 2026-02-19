Tournoi de mus

Mur à gauche Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

9h, inscriptions.

9h30, début du tournoi. Vainqueur 500€, finalistes 300€ et de nombreux autres lots.

Salle chauffée, repas sur place. .

Mur à gauche Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Bardos a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque