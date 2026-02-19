Tournoi de mus Bardos
Tournoi de mus Bardos dimanche 22 février 2026.
Tournoi de mus
Mur à gauche Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
9h, inscriptions.
9h30, début du tournoi. Vainqueur 500€, finalistes 300€ et de nombreux autres lots.
Salle chauffée, repas sur place. .
Mur à gauche Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Bardos a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque