Tournoi de Mus Salle communale Castetnau-Camblong

Tournoi de Mus

Salle communale Chemin des Tuquets Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Tournois de Mus, de nombreux lots à gagner dont 400€ pour les vainqueurs et 200€ pour les finalistes !

Inscription par SMS ou directement sur place.

Vous trouverez bien sûr une buvette et de quoi vous restaurer sur place. .

+33 6 02 35 58 98

