Tournoi de Mus Salle communale Castetnau-Camblong samedi 6 décembre 2025.
Salle communale Chemin des Tuquets Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Tournois de Mus, de nombreux lots à gagner dont 400€ pour les vainqueurs et 200€ pour les finalistes !
Inscription par SMS ou directement sur place.
Vous trouverez bien sûr une buvette et de quoi vous restaurer sur place. .
Salle communale Chemin des Tuquets Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 58 98
