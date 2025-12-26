Tournoi de Mus, Espelette
Tournoi de Mus, Espelette samedi 10 janvier 2026.
Tournoi de Mus
Foyer du foot Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-10
Nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place. .
Foyer du foot Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 18 32 68
