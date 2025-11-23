Tournoi de mus

Salle communale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le comité des fêtes vous attend à Gotein pour participer à son tournoi de mus.

Nous vous attendons avec impatience. Buvette et restauration seront aussi au rendez-vous ! Inscriptions par téléphone. .

Salle communale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 35 71

English : Tournoi de mus

German : Tournoi de mus

Italiano :

Espanol : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque