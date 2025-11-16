Tournoi de mus

Patronage au quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Inscription sur place à 14h.

Restauration et buvette sur place.

Salle chauffée, tombola.

400 € pour les gagnants.

200€ pour les finalistes. .

Patronage au quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Tournoi de mus

German : Tournoi de mus

Italiano :

Espanol : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque