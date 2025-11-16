Tournoi de mus Hasparren
Tournoi de mus Hasparren dimanche 16 novembre 2025.
Tournoi de mus
Patronage au quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Inscription sur place à 14h.
Restauration et buvette sur place.
Salle chauffée, tombola.
400 € pour les gagnants.
200€ pour les finalistes. .
Patronage au quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
