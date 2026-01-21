Tournoi de mus Maison du Patronage Hasparren

Tournoi de mus

Maison du Patronage 20 Chemin de Jelar Quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

De nombreux lots à gagner .

Maison du Patronage 20 Chemin de Jelar Quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque