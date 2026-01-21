Tournoi de mus Maison du Patronage Hasparren
Tournoi de mus Maison du Patronage Hasparren samedi 14 février 2026.
Tournoi de mus
Tarif : – –
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
De nombreux lots à gagner .
Maison du Patronage 20 Chemin de Jelar Quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Tournoi de mus
L'événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2026-01-19