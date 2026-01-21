Tournoi de mus

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

De nombreux lots à gagner.

Salle chauffée avec buvette et petite restauration. .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Hasparren a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque