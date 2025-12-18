Tournoi de mus intergénérationnel Jai Alai, salle Estella Saint-Jean-Pied-de-Port
Tournoi de mus intergénérationnel Jai Alai, salle Estella Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 21 décembre 2025.
Tournoi de mus intergénérationnel
Jai Alai, salle Estella Avenue du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Tournoi de mus intergénérationnel ! Les coéquipiers doivent avoir un écart de 20 ans minimum. Inscriptions par téléphone.
Les 1ers remportent 50% des inscriptions, les 2èmes 25%. .
Jai Alai, salle Estella Avenue du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 26 14 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de mus intergénérationnel
L’événement Tournoi de mus intergénérationnel Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Pays Basque