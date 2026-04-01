Jatxou

Tournoi de mus

Trinquet Jatxou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

15h Début du tournoi. Premier prix 300€ .

Trinquet Jatxou 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 35 71 44

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English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Jatxou a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque