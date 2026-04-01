Tournoi de mus Jatxou
Tournoi de mus Jatxou samedi 18 avril 2026.
Jatxou
Tournoi de mus
Trinquet Jatxou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
15h Début du tournoi. Premier prix 300€ .
Trinquet Jatxou 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 35 71 44
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English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Jatxou a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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