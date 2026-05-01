Tournoi de mus Trinketako Bidea Jatxou
Tournoi de mus Trinketako Bidea Jatxou mercredi 13 mai 2026.
Jatxou
Tournoi de mus
Trinketako Bidea Salle polyvalente Jatxou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Trinquet, 19h Début du tournoi. Prix 300 € pour les vainqueurs , 150 € pour les finalistes et de nombreux autres lots. .
Trinketako Bidea Salle polyvalente Jatxou 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 61 21 29
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English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Jatxou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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