Tournoi de mus Trinketako Bidea Jatxou

Jatxou

Tournoi de mus

Trinketako Bidea Salle polyvalente Jatxou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Trinquet, 19h Début du tournoi. Prix 300 € pour les vainqueurs , 150 € pour les finalistes et de nombreux autres lots. .

Trinketako Bidea Salle polyvalente Jatxou 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 61 21 29

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English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Jatxou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque