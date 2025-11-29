Tournoi de mus (jeu de cartes) Berrogain-Laruns

Tournoi de mus (jeu de cartes)

Lycée Agricole et Rural Privé de Soule Berrogain-Laruns Pyrénées-Atlantiques

Le Lycée Agricole et Rural Privé de Soule vous invite à Berrogain-Laruns.

Avis aux amateurs de cartes, de bluff et de bonne ambiance. Le célèbre jeu de cartes s’invite au LARPS pour une journée conviviale et solidaire. De beaux lots à la clé pour la bourriche électroménager, gourmands, dégustations, bricolage, esthétiques, sportifs et des prix jusqu’à 500 € pour les vainqueurs du tournoi. Vous pourrez vous restaurer sur place le midi lomo, frites, piperade, fromage, dessert, vin & café. Au profit de la classe de terminale CGEA, pour financer leur voyage au Salon de l’Agriculture à Paris, et du foyer socio-éducatif, afin de diminuer le prix des activités du mercredi après-midi pour les élèves. Inscriptions par SMS ou directement sur place. Le café sera offert avant le début du tournoi. Ambiance garanti. .

Lycée Agricole et Rural Privé de Soule Berrogain-Laruns 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 62 61

