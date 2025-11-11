Tournoi de mus Kupela Sagardotegia Kupela Sagardotegia Bayonne

Tournoi de mus Kupela Sagardotegia

Kupela Sagardotegia 79 avenue Capitaine Resplandy Bayonne Pyrénées-Atlantiques

2025-11-11

Début du tournoi de mus à 9h à la cidrerie Kupela, quai Resplandy à Bayonne.

Une récompense de 400€ pour les vainqueurs et de 200€ aux finalistes et de nombreux lots !

Les inscriptions se font par téléphone au 05 54 81 02 30 avec les informations suivantes le mom et le prénom (des deux personnes), le numéro de téléphone, une adresse mail.

Inscription simple ou inscription + repas. .

