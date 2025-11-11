Tournoi de mus Kupela Sagardotegia Kupela Sagardotegia Bayonne
Tournoi de mus Kupela Sagardotegia Kupela Sagardotegia Bayonne mardi 11 novembre 2025.
Tournoi de mus Kupela Sagardotegia
Kupela Sagardotegia 79 avenue Capitaine Resplandy Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Début du tournoi de mus à 9h à la cidrerie Kupela, quai Resplandy à Bayonne.
Une récompense de 400€ pour les vainqueurs et de 200€ aux finalistes et de nombreux lots !
Les inscriptions se font par téléphone au 05 54 81 02 30 avec les informations suivantes le mom et le prénom (des deux personnes), le numéro de téléphone, une adresse mail.
Inscription simple ou inscription + repas. .
Kupela Sagardotegia 79 avenue Capitaine Resplandy Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 30
English : Tournoi de mus Kupela Sagardotegia
German : Tournoi de mus Kupela Sagardotegia
Italiano :
Espanol : Tournoi de mus Kupela Sagardotegia
L’événement Tournoi de mus Kupela Sagardotegia Bayonne a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bayonne