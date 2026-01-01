Tournoi de mus Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

Tournoi de mus

Tournoi de mus Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre samedi 10 janvier 2026.

Tournoi de mus

Rue des frères Barenne Gau eskola Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

Vous êtes attendus à Mauléon.
Vous jouez aux cartes ? Vous aimez les tournois ? Alors, inscrivez-vous sans tarder au tournoi de mus qui se déroulera tout l’après-midi. L’événement est ouvert à tous, et vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur place.   .

Rue des frères Barenne Gau eskola Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 33 75  xiberokolaminagaueskola@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Pays Basque