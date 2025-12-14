Tournoi de mus Menditte
Tournoi de mus Menditte dimanche 21 décembre 2025.
Salle Etchecopaïa Menditte Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-21
Les Neska gaïtz et les bénévoles du club de rugby vous invitent à Menditte.
La journée sera consacrée au tournoi de mus. Vous pourrez vous restaurer sur place et la buvette sera également ouverte. On vous attends donc nombreux et nombreuses. De nombreux lots sont à gagner pour les plus chanceux ou les plus menteurs ! À vos inscriptions avant le 19 décembre. .
Salle Etchecopaïa Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 95 73
