Tournoi de mus Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

Tournoi de mus

Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Tournoi de mus afin de récolter de l’argent pour le bien être des personnes âgées USLD Eguzkia et l’EHPAD Udazkena .

Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 44 28 88

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English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque