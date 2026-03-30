Tournoi de mus Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz
Tournoi de mus Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz vendredi 3 avril 2026.
Tournoi de mus
Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Tournoi de mus afin de récolter de l’argent pour le bien être des personnes âgées USLD Eguzkia et l’EHPAD Udazkena .
Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 44 28 88
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English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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