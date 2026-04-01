Saint-Jean-Pied-de-Port

Tournoi de mus

Collège La Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

10h, inscription. 10h30, début du tournoi. Buvette et restauration et vente de gâteaux sur place. 300€ aux vainqueurs, 150€ aux finalistes, ainsi que de nombreux lots. .

Collège La Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 87 04 68

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English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque