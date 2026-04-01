Tournoi de mus Saint-Jean-Pied-de-Port
Tournoi de mus Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 26 avril 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Tournoi de mus
Collège La Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
10h, inscription. 10h30, début du tournoi. Buvette et restauration et vente de gâteaux sur place. 300€ aux vainqueurs, 150€ aux finalistes, ainsi que de nombreux lots. .
Collège La Citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 87 04 68
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English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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