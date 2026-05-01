Tournoi de mus Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle
Tournoi de mus Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 8 mai 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Tournoi de mus
Salle Xabatene 211 Rue de Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le tournoi de mus revient !
Avec le soutien de DSL-64, rendez-vous à la salle Xabatene (à côté de Gantxiki).
Inscriptions par message au 06 35 25 73 57 ou sur place dès 13h00.
300 € pour les vainqueurs.
100 € pour les finalistes.
Buvette et restauration sur place pour passer un moment convivial. .
Salle Xabatene 211 Rue de Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 25 73 57
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English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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