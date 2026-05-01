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Tournoi de mus Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle

Tournoi de mus Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle

Tournoi de mus Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle Xabatene

Adresse : 211 Rue de Gantxiki

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Tournoi de mus

Salle Xabatene 211 Rue de Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Le tournoi de mus revient !

Avec le soutien de DSL-64, rendez-vous à la salle Xabatene (à côté de Gantxiki).

Inscriptions par message au 06 35 25 73 57 ou sur place dès 13h00.

300 € pour les vainqueurs.
100 € pour les finalistes.

Buvette et restauration sur place pour passer un moment convivial.   .

Salle Xabatene 211 Rue de Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 25 73 57 

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English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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