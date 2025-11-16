Tournoi de Mus Urrugne
Tournoi de Mus Urrugne dimanche 16 novembre 2025.
Tournoi de Mus
Rue Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-16
2025-11-16
14h Inscriptions
15h début du tournoi
Buvette, taloa, bourriche sur place .
Rue Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 12 74 63
