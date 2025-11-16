Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi de Mus Urrugne dimanche 16 novembre 2025.

Rue Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

14h Inscriptions
15h début du tournoi
Buvette, taloa, bourriche sur place   .

Rue Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 12 74 63 

