Tournoi de Mus Salle Bilgune Ustaritz
Tournoi de Mus Salle Bilgune Ustaritz samedi 17 janvier 2026.
Tournoi de Mus
Salle Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Tournoi suivi d’un after. .
Salle Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 72 52 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de Mus
L’événement Tournoi de Mus Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Pays Basque