Tournoi de Noël 40ème Edition Salle de Coatdaniel Ploudaniel

Tournoi de Noël 40ème Edition

Salle de Coatdaniel Bourg Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Tournoi de Futsal réservé aux catégories Seniors et U12.

Un Tournoi Préliminaire le samedi 27/12 avec 10 équipes dans chaque catégorie, réparties en 2 groupes de 5. Les 1er et 2ème de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales.

Un Tournoi Final le dimanche 28/12 avec 10 équipes dans chaque catégorie (6 têtes de série et les 4 qualifiés de la veille), réparties en 2 groupes de 5. Les 1er et 2ème de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales. .

Salle de Coatdaniel Bourg Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 63 99 38 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi de Noël 40ème Edition Ploudaniel a été mis à jour le 2025-10-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne