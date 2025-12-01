Tournoi de Noël 40ème Edition Salle de Coatdaniel Ploudaniel
samedi 27 décembre 2025
Tournoi de Noël 40ème Edition
Salle de Coatdaniel Bourg Ploudaniel Finistère
2025-12-27 10:00:00
2025-12-28 20:00:00
2025-12-27
Tournoi de Futsal réservé aux catégories Seniors et U12.
Un Tournoi Préliminaire le samedi 27/12 avec 10 équipes dans chaque catégorie, réparties en 2 groupes de 5. Les 1er et 2ème de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales.
Un Tournoi Final le dimanche 28/12 avec 10 équipes dans chaque catégorie (6 têtes de série et les 4 qualifiés de la veille), réparties en 2 groupes de 5. Les 1er et 2ème de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales. .
Salle de Coatdaniel Bourg Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 63 99 38 85
