Tournoi de Noël de palet breton LPPMX Le Sew Morlaix

Tournoi de Noël de palet breton LPPMX

Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Rendez-vous au Sew dès 11h pour le devenu traditionnel tournoi de palet breton organisé par La P’tite Planche Morlaisienne !!

Gratuit pour le public .

Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

