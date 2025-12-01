Tournoi de Noël de palet breton LPPMX Le Sew Morlaix
Tournoi de Noël de palet breton LPPMX Le Sew Morlaix samedi 20 décembre 2025.
Tournoi de Noël de palet breton LPPMX
Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix Finistère
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Rendez-vous au Sew dès 11h pour le devenu traditionnel tournoi de palet breton organisé par La P’tite Planche Morlaisienne !!
Gratuit pour le public .
Le Sew 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
