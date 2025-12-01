Tournoi de Noël de Volley Gymnase de Guitard Aiguilhe

Tournoi de Noël de Volley

Gymnase de Guitard Avenue Jean Moulin Aiguilhe Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

par équipe de 4, mixte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le VOP a le plaisir de vous accueillir le vendredi 19 décembre à partir de 18h au gymnase de Guitard pour un tournoi loisir mixte 4×4 ouvert à tous !

L’inscription en ligne est obligatoire et les places sont limitées alors ne tardez pas à vous inscrire.

Gymnase de Guitard Avenue Jean Moulin Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.vop43@gmail.com

English :

The VOP is delighted to welcome you on Friday December 19th from 6pm at the Guitard gymnasium for a mixed 4×4 leisure tournament open to all!

Online registration is compulsory and places are limited, so don’t delay.

