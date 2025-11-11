Tournoi de Noël Footsalle

787 rue des landes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

70

Tarif Groupe

Par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Tournoi de Noël Footsalle, mercredi 17 décembre à partir de 18h30.

Informations au 06.75.78.69.93

70 euros par équipe (8 équipes maxi). 70 .

787 rue des landes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 75 78 69 93

English :

Footsalle Christmas Tournament, Wednesday December 17 from 6.30pm.

Information on 06.75.78.69.93

German :

Footsalle Weihnachtsturnier, Mittwoch, den 17. Dezember ab 18:30 Uhr.

Informationen unter 06.75.78.69.93

Italiano :

Torneo di Natale di Footsalle, mercoledì 17 dicembre dalle 18.30.

Informazioni al numero 06.75.78.69.93

Espanol :

Torneo de Navidad de Footsalle, miércoles 17 de diciembre a partir de las 18.30 h.

Información en el 06.75.78.69.93

L’événement Tournoi de Noël Footsalle Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)