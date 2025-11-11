Tournoi de Noël Footsalle Onet-le-Château
Tournoi de Noël Footsalle Onet-le-Château mercredi 17 décembre 2025.
Tournoi de Noël Footsalle
787 rue des landes Onet-le-Château Aveyron
Début : Mercredi 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Tournoi de Noël Footsalle, mercredi 17 décembre à partir de 18h30.
Informations au 06.75.78.69.93
70 euros par équipe (8 équipes maxi). 70 .
787 rue des landes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 75 78 69 93
English :
Footsalle Christmas Tournament, Wednesday December 17 from 6.30pm.
Information on 06.75.78.69.93
German :
Footsalle Weihnachtsturnier, Mittwoch, den 17. Dezember ab 18:30 Uhr.
Informationen unter 06.75.78.69.93
Italiano :
Torneo di Natale di Footsalle, mercoledì 17 dicembre dalle 18.30.
Informazioni al numero 06.75.78.69.93
Espanol :
Torneo de Navidad de Footsalle, miércoles 17 de diciembre a partir de las 18.30 h.
Información en el 06.75.78.69.93
L'événement Tournoi de Noël Footsalle Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-11-08