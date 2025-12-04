Tournoi de Noël Salle Omnisports Lurcy-Lévis

Tournoi de Noël

Salle Omnisports 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-28

2025-12-19

Participez au Tournoi de Noël J.P. Renaud ! Ouvert à tous, avec double mixte, animations festives, tournoi jeunes, tombola et buvette. Une ambiance sportive et conviviale pour célébrer les fêtes sur les courts !

+33 7 51 68 03 04

English :

Take part in the J.P. Renaud Christmas Tournament! Open to all, with mixed doubles, festive entertainment, youth tournament, tombola and refreshments. A sporting and friendly atmosphere to celebrate the holidays on the courts!

