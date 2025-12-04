Tournoi de Noël Salle Omnisports Lurcy-Lévis
Tournoi de Noël Salle Omnisports Lurcy-Lévis vendredi 19 décembre 2025.
Tournoi de Noël
Salle Omnisports 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-19
Participez au Tournoi de Noël J.P. Renaud ! Ouvert à tous, avec double mixte, animations festives, tournoi jeunes, tombola et buvette. Une ambiance sportive et conviviale pour célébrer les fêtes sur les courts !
.
Salle Omnisports 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 68 03 04
English :
Take part in the J.P. Renaud Christmas Tournament! Open to all, with mixed doubles, festive entertainment, youth tournament, tombola and refreshments. A sporting and friendly atmosphere to celebrate the holidays on the courts!
L’événement Tournoi de Noël Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-12-01 par Office du tourisme de Moulins & sa région