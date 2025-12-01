Tournoi de Noël repas & animation Gymnase du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille
Tournoi de Noël repas & animation Gymnase du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille samedi 20 décembre 2025.
Tournoi de Noël repas & animation
Gymnase du Monastier Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Repas adulte 12€ enfant 9 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Tournois et match amicaux toute la journée.
Repas ouvert à tous, sur réservation.
Snack sucré et boutique toute la journée.
Organisé par le hand HBC Loire Mézenc.
.
Gymnase du Monastier Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 62 23 79
English :
Tournaments and friendly matches all day.
Meal open to all, on reservation.
Snack bar and store all day.
Organized by HBC Loire Mézenc handball club.
L’événement Tournoi de Noël repas & animation Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal