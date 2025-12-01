Tournoi de Noël Millepertuis Yzeure
Tournoi de Noël Millepertuis Yzeure samedi 20 décembre 2025.
Tournoi de Noël
Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure Allier
Début : 2025-12-20 08:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Tournoi de badminton en simple et double, de N1 à non-classé, organisé par le BCMAY.
Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 49 79 90 info@bcmay.com
English :
Badminton tournament for singles and doubles, from N1 to unclassified, organized by BCMAY.
