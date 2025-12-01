Tournoi de Noël Millepertuis Yzeure

Tournoi de Noël

Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 08:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Tournoi de badminton en simple et double, de N1 à non-classé, organisé par le BCMAY.

.

Millepertuis Complexe de la raquette Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 49 79 90 info@bcmay.com

English :

Badminton tournament for singles and doubles, from N1 to unclassified, organized by BCMAY.

L’événement Tournoi de Noël Yzeure a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région