Tournoi de Padel Terrain de Tennis et Padel Montendre

Informations pratiques

Montendre

Tournoi de Padel

Terrain de Tennis et Padel All. Manfred Lampl. Montendre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-01

Tournoi de padel amical à l’occasion du début de la saison.

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Terrain de Tennis et Padel All. Manfred Lampl. Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 25 85 26 tennisclubmontendre@gmail.com

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English :

Friendly padel tournament to kick off the season.

L’événement Tournoi de Padel Montendre a été mis à jour le 2026-09-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge