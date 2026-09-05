Tournoi de Padel Terrain de Tennis et Padel Montendre
jeudi 1 octobre 2026 · Terrain de Tennis et Padel · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Tournoi de Padel
Terrain de Tennis et Padel All. Manfred Lampl. Montendre Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-01
Tournoi de padel amical à l’occasion du début de la saison.
.
Terrain de Tennis et Padel All. Manfred Lampl. Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 25 85 26 tennisclubmontendre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friendly padel tournament to kick off the season.
L’événement Tournoi de Padel Montendre a été mis à jour le 2026-09-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)
- Projection du documentaire SENTINELLES Cinéma Andronis de Montendre Montendre 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Château de Montendre Montendre 19 septembre 2026
- Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre 19 septembre 2026
- Andromusée : visite commentée du château de Montendre, Château de Montendre, Montendre 19 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine de Vallet Mairie Montendre 19 septembre 2026