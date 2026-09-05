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AGENDA · Montendre

Tournoi de Padel Terrain de Tennis et Padel Montendre

jeudi 1 octobre 2026 · Terrain de Tennis et Padel · Montendre

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Terrain de Tennis et Padel
Adresse
All. Manfred Lampl.
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Montendre

Tournoi de Padel

Terrain de Tennis et Padel All. Manfred Lampl. Montendre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-01

Tournoi de padel amical à l’occasion du début de la saison.
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Terrain de Tennis et Padel All. Manfred Lampl. Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 25 85 26  tennisclubmontendre@gmail.com

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English :

Friendly padel tournament to kick off the season.

L’événement Tournoi de Padel Montendre a été mis à jour le 2026-09-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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