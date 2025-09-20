Tournoi de padel Tennis Club Saint-Astier
Tournoi de padel Tennis Club Saint-Astier samedi 20 septembre 2025.
Tournoi de padel
Tennis Club Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier Dordogne
Tournoi P100 Mixte par équipes
Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14
Tennis Club Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 02 10 14
English : Tournoi de padel
P100 Mixed Team Tournament
Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14
German : Tournoi de padel
P100 Mixed Team Turnier
Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14
Italiano :
Torneo a squadre miste P100
Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14
Espanol : Tournoi de padel
Torneo por equipos mixtos P100
Tenis Padel St Astier 06 31 02 10 14
