Tournoi de padel Tennis Club Saint-Astier samedi 20 septembre 2025.

Tournoi de padel

Tennis Club Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Tournoi P100 Mixte par équipes

Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14

Tennis Club Rue Lagrange-Chancel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 02 10 14

English : Tournoi de padel

P100 Mixed Team Tournament

Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14

German : Tournoi de padel

P100 Mixed Team Turnier

Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14

Italiano :

Torneo a squadre miste P100

Tennis Padel St Astier 06 31 02 10 14

Espanol : Tournoi de padel

Torneo por equipos mixtos P100

Tenis Padel St Astier 06 31 02 10 14

L’événement Tournoi de padel Saint-Astier a été mis à jour le 2025-08-22 par Vallée de l’Isle en Périgord