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AGENDA · Clohars-Carnoët

Tournoi de padel Soirée P50 féminin Ty Padel Clohars-Carnoët

mercredi 19 août 2026 · Ty Padel · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Ty Padel
Adresse
9 Rte de Toull Cail
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Tournoi de padel Soirée P50 féminin

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Soirée P50 féminin- Le Ty Padel vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de compétition pour tous les niveaux dans une ambiance conviviale !
Les inscriptions sont ouvertes directement sur l’application Ty Padel. Pensez à réserver rapidement, les places sont limitées !
Boissons & petite restauration sur place.   .

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 50 69 24 26 

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English :

L’événement Tournoi de padel Soirée P50 féminin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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