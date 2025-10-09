Tournoi de padel tennis étape 1 Le Garden Rennes Rennes

Licence FFSU (annuelle ou ponctuelle)

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 tournoi initiés, étape 1 pour les tournois padel de l’année).

Le **jeudi 9 octobre 2025 de 13h à 17h30**

Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.

Licence ponctuelle à 2€ ou licence FFSU annuelle ([Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2](https://siuaps.univ-rennes.fr/prendre-sa-licence-ffsu))

**Les inscriptions seront à venir bientôt**

On vous prêtera une raquette si nécessaire.

On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)

**2 niveaux de tournois :**

* 1 tournoi découverte,

* 1 tournoi initiés, experts

https://forms.gle/D4FVQH94C8ZkXv4w5

Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35700 Ille-et-Vilaine