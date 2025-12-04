Tournoi de padel tennis étape 2 Le Garden Rennes Rennes
Licence FFSU (annuelle ou ponctuelle : 2€)
2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 tournoi initiés), étape 2 pour les tournois padel de l’année.
**Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.**
_(NB : ouverture des inscriptions le 3 novembre 2025)_
_**Conditions de participation**_
Licence ponctuelle à 2€
(Uniquement pour les étudiants de Rennes (hors INSA, EHESP…) et Rennes 2)
ou licence FFSU annuelle
(Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes (hors INSA, EHESP…) et Rennes 2 > suivre la procédure depuis le tableau de bord de votre espace SIUAPS).
**Informations utiles**
On vous prêtera une raquette si nécessaire.
On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)
**2 niveaux de tournois :**
* 1 tournoi découverte,
* 1 tournoi initiés, experts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-04T13:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-04T17:45:00.000+01:00
1
Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35700 Ille-et-Vilaine