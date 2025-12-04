Tournoi de padel tennis étape 2 Le Garden Rennes Rennes

Tournoi de padel tennis étape 2 Le Garden Rennes Rennes jeudi 4 décembre 2025.

Tournoi de padel tennis étape 2 Le Garden Rennes Rennes Jeudi 4 décembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Licence FFSU (annuelle ou ponctuelle : 2€)

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 tournoi initiés), étape 2 pour les tournois padel de l’année.

**Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.**

_(NB : ouverture des inscriptions le 3 novembre 2025)_

_**Conditions de participation**_

Licence ponctuelle à 2€

(Uniquement pour les étudiants de Rennes (hors INSA, EHESP…) et Rennes 2)

ou licence FFSU annuelle

(Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes (hors INSA, EHESP…) et Rennes 2 > suivre la procédure depuis le tableau de bord de votre espace SIUAPS).

**Informations utiles**

On vous prêtera une raquette si nécessaire.

On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)

**2 niveaux de tournois :**

* 1 tournoi découverte,

* 1 tournoi initiés, experts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T17:45:00.000+01:00

1



Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35700 Ille-et-Vilaine