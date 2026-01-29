Tournoi de padel tennis Le Garden Rennes Rennes
Tournoi de padel tennis Le Garden Rennes Rennes jeudi 12 février 2026.
Licence FFSU (annuelle)
Etape 3 pour les tournois padel de l’année). Réservé aux étudiant.e.s (qualificatif pour le championnat de France)
Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous les étudiant.e.s.
licence FFSU annuelle – [Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2](https://siuaps.univ-rennes.fr/prendre-sa-licence-ffsu))
**Les inscriptions sont ouvertes**
On vous prêtera une raquette si nécessaire.
On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)
**Etape 3** –
qualificative pour le championnat de France (Carquefou, 14, 15 mai 2025)
_Réservée aux étudiantes et étudiants_
_1 Tableau Filles – 1 Tableau Garçons_
_Le tableau sera constitué en fonction des classements de février (les meilleurs poids d’équipe seront retenus, puis à NC par ordre d’inscription)_
_Inscription à réaliser pour le 9 février 2025 au plus tard._
**3 tournois** (qualificatifs pour le championnat de France) **:**
* 1 tournoi filles
* 1 tournoi garçons
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-12T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-12T17:30:00.000+01:00
https://forms.gle/MANupJNEvZEuKJAc8
Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35700 Ille-et-Vilaine