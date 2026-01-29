Tournoi de padel tennis Le Garden Rennes Rennes Jeudi 12 février, 13h00 Ille-et-Vilaine

Licence FFSU (annuelle)

Etape 3 pour les tournois padel de l’année). Réservé aux étudiant.e.s (qualificatif pour le championnat de France)

Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous les étudiant.e.s.

licence FFSU annuelle – [Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2](https://siuaps.univ-rennes.fr/prendre-sa-licence-ffsu))

**Les inscriptions sont ouvertes**

On vous prêtera une raquette si nécessaire.

On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)

**Etape 3** –

qualificative pour le championnat de France (Carquefou, 14, 15 mai 2025)

_Réservée aux étudiantes et étudiants_

_1 Tableau Filles – 1 Tableau Garçons_

_Le tableau sera constitué en fonction des classements de février (les meilleurs poids d’équipe seront retenus, puis à NC par ordre d’inscription)_

_Inscription à réaliser pour le 9 février 2025 au plus tard._

**3 tournois** (qualificatifs pour le championnat de France) **:**

* 1 tournoi filles

* 1 tournoi garçons

https://forms.gle/MANupJNEvZEuKJAc8

Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



