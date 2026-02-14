Tournoi de padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes Jeudi 19 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

2€ ou gratuit si licencié FFSU

Étape 4 pour les tournois padel de l’année.

**Le jeudi 19 mars de 16h à 20h**

Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.

Pour les étudiant.e.s de R1 et R2 :

Licence ponctuelle à 2€ ou licence FFSU annuelle ([Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2](https://siuaps.univ-rennes.fr/prendre-sa-licence-ffsu-et-adherer-lassociation-sportive-de-votre-etablissement)).

Licence FFSportU obligatoire pour tou.te.s les autres.

**Les inscriptions ouvriront bientôt avec un lien google form**

On vous prêtera une raquette si nécessaire.

On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)

**2 niveaux de tournois**

* 1 tournoi découverte

* 1 tournoi initié (étape 4 des tournois de l’année)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00.000+01:00

1

https://forms.gle/P6PzvjsSmCe2LDac9

Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean RENNES Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

