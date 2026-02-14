Tournoi de padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes
Tournoi de padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes Jeudi 19 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
2€ ou gratuit si licencié FFSU
Étape 4 pour les tournois padel de l’année.
**Le jeudi 19 mars de 16h à 20h**
Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.
Pour les étudiant.e.s de R1 et R2 :
Licence ponctuelle à 2€ ou licence FFSU annuelle ([Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2](https://siuaps.univ-rennes.fr/prendre-sa-licence-ffsu-et-adherer-lassociation-sportive-de-votre-etablissement)).
Licence FFSportU obligatoire pour tou.te.s les autres.
**Les inscriptions ouvriront bientôt avec un lien google form**
On vous prêtera une raquette si nécessaire.
On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :)
**2 niveaux de tournois**
* 1 tournoi découverte
* 1 tournoi initié (étape 4 des tournois de l’année)
https://forms.gle/P6PzvjsSmCe2LDac9
Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean RENNES Rennes Ille-et-Vilaine