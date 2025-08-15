Tournoi de palet au bar d’été Le Baref Brissac Loire Aubance

Tournoi de palet au bar d’été Le Baref Brissac Loire Aubance vendredi 15 août 2025.

Tournoi de palet au bar d’été Le Baref

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 15:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

8€ par équipe, 4€ si vous venez avec votre planche

Amenez vos palets !

Lots à gagner .

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire firmincordier.jsp@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi de palet au bar d’été Le Baref Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages