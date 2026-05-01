Tournoi de Palet Breton Quai de Rance Saint-Suliac
Tournoi de Palet Breton Quai de Rance Saint-Suliac samedi 30 mai 2026.
Saint-Suliac
Tournoi de Palet Breton
Quai de Rance Chez Cloclo Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer au tournoi de palet Breton, au bord de la Rance.
Au programme de la précision et de la bonne humeur.
Pour les vainqueurs des lots sont à gagner. .
Quai de Rance Chez Cloclo Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 94 89 43
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English :
L’événement Tournoi de Palet Breton Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-05-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel