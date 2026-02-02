Tournoi de palet Lussac

Tournoi de palet

Gymnase Lussac Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Profitez d’un tournoi au jeu du palet, accompagné de planches apéro, à partir de 14h30 le samedi 7 février. .

Gymnase Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 25 36 15 rouleursdebarriques@gmail.com

