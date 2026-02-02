Tournoi de palet Lussac
Tournoi de palet Lussac samedi 7 février 2026.
Tournoi de palet
Gymnase Lussac Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Profitez d’un tournoi au jeu du palet, accompagné de planches apéro, à partir de 14h30 le samedi 7 février. .
Gymnase Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 25 36 15 rouleursdebarriques@gmail.com
English : Tournoi de palet
