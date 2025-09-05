TOURNOI DE PALET Paulx

TOURNOI DE PALET Paulx vendredi 5 septembre 2025.

TOURNOI DE PALET

Rue du Terrain des Sports Paulx Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Bar & restauration sur place

Lots pour tous les participants

Bourriche à disposition .

Rue du Terrain des Sports Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement TOURNOI DE PALET Paulx a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Sud Retz Atlantique