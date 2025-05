Tournoi de palet, scène ouverte et concert – Plougonven, 14 juin 2025 13:00, Plougonven.

Finistère

Tournoi de palet, scène ouverte et concert Le Kermeur Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 13:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

C’est le retour du tournoi de palet annuel du Kermeur.

Inscription des équipes à 13h00, 5€ par équipe.

Après une après midi de compétition acharnée, accompagné par le son des Billig MoonKeys Sound System, les Penn Kaled du Kermeur fêteront la musique avec une scène ouverte à partir de 18h, suivi d’un concert de DOM DOM CLUB à partir de 21h.

Restauration sur place toute au long de l’après midi et le soir, avec des crêpes, les glaces de Mime et ses Machines et le foodtruck Chez Tida. .

Le Kermeur

Plougonven 29640 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi de palet, scène ouverte et concert Plougonven a été mis à jour le 2025-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX