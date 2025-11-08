Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi de palet vendéen Salle Théodila Peyrat-le-Château samedi 8 novembre 2025.

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2025-11-08
2025-11-08

Tournoi de palet vendéen
13h30 inscription
14h début du tournoi
Tarif 10 euros/doublette   .

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 05 06  flpv.asso@gmail.com

