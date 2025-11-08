Tournoi de palet vendéen Salle Théodila Peyrat-le-Château
Tournoi de palet vendéen Salle Théodila Peyrat-le-Château samedi 8 novembre 2025.
Tournoi de palet vendéen
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Tournoi de palet vendéen
13h30 inscription
14h début du tournoi
Tarif 10 euros/doublette .
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 05 06 flpv.asso@gmail.com
English : Tournoi de palet vendéen
German : Tournoi de palet vendéen
Italiano :
Espanol : Tournoi de palet vendéen
L’événement Tournoi de palet vendéen Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-10-24 par SPL Terres de Limousin