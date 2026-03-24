Tournoi de palets à Chauray Halles de La Crèche Chauray
Tournoi de palets à Chauray Halles de La Crèche Chauray vendredi 3 avril 2026.
Tournoi de palets à Chauray
Halles de La Crèche 8 Rue du Marché Chauray Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Le club de handball de Chauray-La Crèche organise un tournoi de palets ce 3 avril 2026 !
Restauration et buvette sur place
Inscriptions en ligne sur HelloAsso Renseignements au 06 68 22 74 95 .
Halles de La Crèche 8 Rue du Marché Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 74 95
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English : Tournoi de palets à Chauray
L’événement Tournoi de palets à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin