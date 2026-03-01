Tournoi de Palets à Scrignac.

Scrignac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Bonjour à toutes et à tous,

Notre tout nouveau club de palets bretons de Scrignac organise son 1er tournoi ce samedi 28 mars.

Nous attendons entre 80 et 120 personnes ce jour là. Nous remercions la mairie de nous mettre à disposition le boulodrome ainsi que la toute nouvelle salle des assos.

Nous recherchons des bénévoles pour assurer le bon déroulement du tournoi.

Vous trouverez en photo le tableau qui indique les postes et horaires des besoins. On offre le repas et la boisson aux bénévoles bien entendu

N’hésitez pas à poser des questions si besoin.

Merci pour votre soutien, et comme on dit chez nous, on sent que ça va être une journée ‘pecab.

Kenavo .

Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 6 95 96 61 19

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English :

L’événement Tournoi de Palets à Scrignac. Scrignac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ