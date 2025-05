Tournoi de palets – rue des sports Belz, 14 juin 2025 10:00, Belz.

Morbihan

Tournoi de palets rue des sports Salle des pins – Belz Morbihan

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Le Club de Basket de Belz Erdeven organise un tournoi de palets sur inscription

Planche et palets non fournis

Restauration et buvette sur place

10€ en doublette .

rue des sports Salle des pins –

Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 88 46 76 79

